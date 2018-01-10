Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на 2,5 года

КИЕВ. 9 января. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации российской спортсменки Светланы Карамашевой за нарушение антидопинговых правил, сообщает УНН со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда Светлана Карамашева (бег на средние дистанции) признана нарушителем антидопинговых правила ИААФ - "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода".

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Спортсменка дисквалифицирована на 2 года и 6 месяцев (с 7 июня 2017 - даты начала временного отстранения) за отклонение показателей в паспорте крови.

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Добавим также, что аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменкой в ​​период с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года.