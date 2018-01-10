Россошанский подумывал о самоубийстве после убийства Ноздровской - Геращенко

КИЕВ. 9 января. УНН. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской подумывал о самоубийстве после совершения преступления. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Утром, 30-го декабря, протрезвев и осознав что он сделал ужасное убийство Юрий, вообще-то, подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали", - написал он.

Теперь, по словам Геращенко, за содеянное ему придется ответить по всей строгости закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской до 8 марта

Кроме того, по мнению нардепа, "если бы Ирина и Юрий не столкнулись в тот роковой вечер на той остановке маршрутки, то скорее всего Ирина осталась жива".

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.