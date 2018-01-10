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Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии - ГПУ

Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии - ГПУ

КИЕВ. 9 января. УНН. Конфискация футбольного клуба "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии. Об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Футбольный клуб "Металлист", конфискация которого находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже больше двух месяцев назад. Теперь с Министерством юстиции предстоит определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал Енин.

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Напомним, Шевченковский районный суд Киева дал разрешение Генеральной прокуратуре Украины на изъятие документов из швейцарского банка JP Morgan (Suisse) SA в рамках расследования дела о законности приобретения Сергеем Курченко ФК "Металлист" и перечислением более 20,1 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, конфискация
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