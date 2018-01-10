Гранатометы, мины и 14 тыс. патронов: арсенал оружия обнаружили у женщины в Сватово

КИЕВ. 9 января. УНН. Правоохранители в квартире 55-летней женщины в Сватово Луганской области изъяли при обыске арсенал оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы отдела коммуникации полиции Луганской области.

По информации полиции, во время санкционированного обыска дома 55-летней женщины, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14 тыс. патронов различного калибра, тридцать один “РПГ”, четыре мины “МОН”, сорок гранат, четырнадцать запалов “УЗРГМ”, двадцать шесть выстрелов к “РПГ”, восемнадцать стартовых двигателей к выстрелам “РПГ”, две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины “ДМ-11”.

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По словам хозяйки дома, как отметили в отделе коммуникации, она даже не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

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В полиции добавили, что изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.