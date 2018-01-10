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Суд в Виннице арестовал двух участников "ДНР"

Суд в Виннице арестовал двух участников "ДНР"

КИЕВ. 9 января. УНН. Винницкий городской суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей к двум участникам "Донецкой народной республики", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Винницкой области.

"По ходатайству прокуратуры Винницкой области двух активных участников террористической организации "Донецкая народная республика" взяли под стражу", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, задержанным объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - содействие деятельности террористической организации.

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Следствием установлено, по данным прокуратуры, в течение прошлого года в г. Константиновка Донецкой области двое местных жителей, граждан Украины, по предварительному сговору систематически собирали и предоставляли в так называемый "МГБ ДНР" информацию разведывательного характера о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции.

В последующем ее использовали при ведении преступной деятельности против военных подразделений Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции, в частности, для осуществления диверсионных атак, артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

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Сейчас продолжается досудебное расследование.

За совершение данного преступления подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: УНН
Теги: суд, ДНР, Винница, арест
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