Полузащитник "Днепра" перешел в бельгийский "Антверпен"

КИЕВ. 9 января. УНН. Хавбек ФК "Днепр" Егор Назарина подписал контракт с четвертой командой чемпионата Бельгии "Антверпеном", информирует УНН со ссылкой на сайт бельгийской команды.

Срок соглашения между сторонами - 3,5 года. Также в договор включен пункт о продлении выступления игрока с командой еще на один сезон.

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Отметим, что Назарина уже присоединился к клубу и проводит тренировочный сбор в Испании.

Заметим, что в активе 20-летнего футболиста 18 матчей во Второй лиге Украины и 3 забитых гола в нынешнем сезоне.

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Добавим, что в чемпионате Бельгии выступает целая плеяда представителей Украины - Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Безус ("Сент-Труйден"), Роман Яремчук ("Гент"), Филипп Будковский ("Кортрейк"), Валерий Лучкевич ("Стандард").