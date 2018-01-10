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"Пленки Курченко": Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса для экспертизы

"Пленки Курченко": Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса для экспертизы

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 9 января. УНН. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.

Однако, по словам Енина, результаты экспертизы в ближайшее время будут предоставлены правоохранителями.

"... он (Саакашвили - ред.) никоим образом не способствует объективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отверг наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже определенным образом подтверждает, что голос его, разговор имеет место", - сказал заместитель генпрокурора и добавил, что все же стоит дождаться результатов официальной экспертизы.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, экспертиза, Дело Саакашвили
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