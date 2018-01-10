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Турция вызвала послов РФ и Ирана из-за авиаударов в Идлибе

Турция вызвала послов РФ и Ирана из-за авиаударов в Идлибе

КИЕВ. 9 января. УНН. МИД Турции вызвало послов Российской Федераций и Ирана через авиаудары в Идлибе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Послы России и Ирана были вызваны в МИД Турции, где им выразили обеспокоенность Анкары последним действиям правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в провинции Идлиб”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что диппредставителей РФ и Ирана призвали повлиять на Дамаск, который нарушает режим прекращения огня в зоне деэскалации. Эти действия правительственных войск, по словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, “подрывают процесс политического урегулирования” в Сирии.

Как сообщал УНН, 7 января по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был нанесен очередной авиаудар, жертвами которого стали 24 мирных жителя, есть раненые.

Источник: УНН
Теги: Россия, Иран, Сирия, Турция, авиаудары, послы
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