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Дело Януковича могут рассмотреть заново - ГПУ

Дело Януковича могут рассмотреть заново - ГПУ

КИЕВ. 10 января. УНН. В связи с созданием окружных судов существует вероятность рассмотрения дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича заново. Об этом в эфире “5 канала” заявил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает УНН.

“Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остается открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново”, — заявил Енин.

Кроме того, он отметил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались во второй раз.

Как сообщал УНН, адвокат Януковича обвинил Андрея Сенченко в перерегистрации имущества в Крыму по законам РФ.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Янукович, дело
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