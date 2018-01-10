Дело Януковича могут рассмотреть заново - ГПУ

КИЕВ. 10 января. УНН. В связи с созданием окружных судов существует вероятность рассмотрения дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича заново. Об этом в эфире “5 канала” заявил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает УНН.

“Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остается открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново”, — заявил Енин.

Кроме того, он отметил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались во второй раз.

Как сообщал УНН, адвокат Януковича обвинил Андрея Сенченко в перерегистрации имущества в Крыму по законам РФ.