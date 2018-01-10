Регистрация | Вход |
USD: 28,20 -0,0001  EUR: 33,65 -0,3188 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 10 января 2018 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана в 2017 году заработал больше 204 тыс. грн
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана в 2017 году заработал больше 204 тыс. грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Нидерландский суд заморозил активы Ахметова

Нидерландский суд заморозил активы Ахметова

КИЕВ. 10 января. УНН. Суд в Нидерландах принял решение заморозить на территории страны активы украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что суд выдал временный приказ о замораживании основанных в Нидерландах компаний бизнес-группы “СКМ”. В частности речь идет о “Метинвест” и ДТЭК.

Это решение, как отмечает издание, связано с судебным процессом по сумме 820 миллионов долларов.

Как сообщал УНН, Кипрский суд заморозил 820 млн долларов активов Ахметова.

Источник: УНН
Теги: суд, Ахметов, Нидерланды, активы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.