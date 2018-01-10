Нидерландский суд заморозил активы Ахметова

КИЕВ. 10 января. УНН. Суд в Нидерландах принял решение заморозить на территории страны активы украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что суд выдал временный приказ о замораживании основанных в Нидерландах компаний бизнес-группы “СКМ”. В частности речь идет о “Метинвест” и ДТЭК.

Это решение, как отмечает издание, связано с судебным процессом по сумме 820 миллионов долларов.

Как сообщал УНН, Кипрский суд заморозил 820 млн долларов активов Ахметова.