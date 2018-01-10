Бывший защитник "Динамо" Вида дебютировал за "Бешикташ"

КИЕВ. 10 января. УНН. Экс-защитник киевского “Динамо” Домагой Вида провел первый матч за новый клуб стамбульский “Бешикташ”, передает УНН со ссылкой на сайт турецкого коллектива.

28-летний центральный защитник сборной Хорватии вышел в стартовом составе стамбульцев на товарищеский поединок против нидерландского ФК “Ден Гааг”. Хорват провел на поле 86 минут после чего был заменен на Фатиха Аксой.

Встреча завершилась вничью 2: 2. За нидерландцев дубль оформил Бьорн Йонсен, а турков — Эркин и Хатчисон, причем “Бешикташ находился в роли догоняющих.

Примечательно, что также со стартовых минут на поле появился другой бывший футболист “Динамо” Джермейн Ленс. Нидерландский вингер сыграл первый тайм и был заменен на Бабеля.

Добавим также, в заявке на игру в очередной раз не было украинского голкипера Дениса Бойко.

Напомним, что Вида пополнил ряды “Бешикташа” , подписав соглашение до конца сезона 2021-22.