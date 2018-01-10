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В Киеве автомобиль сбил пожилую пару на пешеходном переходе

В Киеве автомобиль сбил пожилую пару на пешеходном переходе

КИЕВ. 10 января. УНН. В столице на улице Генерала Наумова водитель легкового автомобиля сбил пожилых мужчину и женщину, которые переходили пешеходный переход, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Водитель SsangYong Korando поворачивал на улицу Генерала Наумова из Киево-Ирпенского трассы. По пешеходному переходу дорогу переходила пожилая пара. Автомобиль наехал на них”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, по словам пассажиров, мужчина и женщина переходили дорогу на красный сигнал светофора.

Сейчас пострадавших забрала карета скорой помощи. Также сообщается их примерный возраст — около 60 лет.

На месте инцидента работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в столице на Харьковском шоссе из-за пьяных пешеходов столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, авто
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