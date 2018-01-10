"Валенсия" и "Атлетико" пробились в четвертьфинал Кубка Испании

КИЕВ. 10 января. УНН. Определились имена первых двух четвертьфиналистов Кубка Испании по футболу, которыми стали мадридский “Атлетико” и “Валенсия”, передает УНН.

Оба клуба не имели проблем в ответных матчах 1/8 финала турнира. “Матрасники” дома обыграли команду из Сегунды Б ФК “Ллейда” — 3: 0. За победителей по голу во втором тайме забили Карраско, Гамейро и новичок Витол. По сумме двух противостояний “Атлетико” победило 7: 0.

“Валенсия” на “Месталье” разгромила другой коллектив испанской Примеры “Лас-Пальмас” — 4: 0. Героем баталии стал арендованный футболист в “Атлетико” Вьетто — хет-трик. Еще однажды забивал Максимович. Первая игра команды завершилась ничьей 1: 1.

Отметим, что сегодня станут известны еще три участника 1/4 финала Кубка.

Добавим также, самым титулованным клубом Кубка Испании является “Барселона” с 29-ю титулами, затем идет “Атлетик” Бильбао (23 трофеи) и мадридский “Реал” (19).

Как сообщал УНН, ФК “Черноморец” проведет двенадцать иностранных спаррингов.