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В Калифорнии наводнения унесли жизни 13 человек

В Калифорнии наводнения унесли жизни 13 человек

КИЕВ. 10 января. УНН. В американском штате Калифорния в результате оползней и наводнений погибли 13 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере 13 человек погибли в результате оползней и наводнений в южной части американского штата Калифорния", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ливни в Южной Калифорнии идут с понедельника: в нескольких районах штата эвакуировали жителей.

В местной полиции отметили, что число погибших может возрасти в ближайшее время.

Как сообщал УНН, в ноябре 2017 года в результате сильного наводнения, произошедшего в греческом городе Афины, погибли 20 человек.

Источник: УНН
Теги: США, погибшие, непогода
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