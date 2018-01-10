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Среда, 10 января 2018, 05:26 • Валентина Мартынюк
В Калифорнии наводнения унесли жизни 13 человек
КИЕВ. 10 января. УНН. В американском штате Калифорния в результате оползней и наводнений погибли 13 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 13 человек погибли в результате оползней и наводнений в южной части американского штата Калифорния", - говорится в сообщении.
Отмечено, что ливни в Южной Калифорнии идут с понедельника: в нескольких районах штата эвакуировали жителей.
В местной полиции отметили, что число погибших может возрасти в ближайшее время.
Как сообщал УНН, в ноябре 2017 года в результате сильного наводнения, произошедшего в греческом городе Афины, погибли 20 человек.
Источник: УНН
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