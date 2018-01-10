Рост экспорта и возобновление отношений с КНР: в МЭРТ рассказали о достижениях 2017 года

КИЕВ. 10 января. УНН. За 10 месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду увеличился на 61,5%. На 25,9% вырос украинский экспорт товаров и услуг в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, передает УНН.

“За 10 месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду составил 36,9 млн долларов и увеличился на 61,5% или на 14 млн долларов. На 25,9% вырос украинский экспорт товаров и услуг в ЕС, и составил 14,4 млрд долларов”, - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, таких результатов удалось достичь благодаря тому, что в 2017 году начало действовать соглашение о свободной торговле с Канадой, которая открыла беспошлинный доступ для украинских экспортеров к 98% рынков товаров. Украинские производители начали сразу активно использовать новые возможности. Украинский экспорт в Канаду пополнился 154 новыми товарными позициями, многие из которых — продукция с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, в прошлом году украинский бизнес получил дополнительные торговые преференции от ЕС. В частности, дополнительные нулевые квоты для украинского меда, кукурузы, зерновых, обработанных томатов. Также осуществлена полная либерализация импорта из Украины обуви, медных и алюминиевых изделий, электронной аппаратуры для воспроизведения изображения.

“При этом уже в ближайшее время мы готовы вести диалог с европейскими партнерами для получения дополнительных преференций для украинских производителей”, — подчеркнули в Минэкономразвития.

В прошлом году Украина присоединилась также к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

“Применение документа упростит доступ украинских товаров на рынки ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Балканских стран, Египта, Израиля и других. Всего 42 страны и территории. Инструмент полноценно заработает уже с этого года”, - пояснили в министерстве.

Минэкономразвития ведет переговоры о подписании Соглашения о свободной торговле с Турцией и аналогично — с Израилем.

В 2017 году Украине удалось перезагрузить экономические отношения с Китаем. Во время визита вице-премьера Государственного совета КНР Ма Кая в Украину в декабре, он сообщил, что Китай готов вложить $ 7 млрд в проекты по Украине.

Приоритетными задачами министерства на текущий год является создание и запуск системы поддержки украинских экспортеров, а также Экспортно-кредитного агентства.

Напомним, по словам экономического эксперта Александра Охрименко, итоги торговли Украины со странами ЕС свидетельствуют об ущербе для Украины. Но она пытается это скрыть за счет экспорта в Азию и Африку, о котором в Украине не модно говорить, поскольку она сделала европейский, а не азиатский выбор.