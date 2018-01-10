Нардепы от Днепропетровской области разошлись во мнении относительно легализации игорного бизнеса в Украине

КИЕВ. 10 января. УНН. Народные депутаты-мажоритарщики с Днепропетровской области имеют разные взгляды на узаконивание азартных игр в Украине, передает УНН.

Напомним, в декабре прошлого года министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о намерении легализовать азартные игры в Украине.

Народный депутат с Днепропетровской области Андрей Шипко с иронией отреагировал на инициативу министра.

"Я категорически против азартных игр. Легальный игорный бизнес возможен исключительно в отдельных зонах, куда не будут пускать молодежь, детей. Ведь молодое поколение должно сосредотачивать свое внимание на учебе, спорте. А если игровые аппараты будут на каждом шагу, в спальных микрорайонах города - школьники будут искать там легкий заработок, которого в жизни не бывает.

Министру финансов нужно больше думать о том, как запустить экономику страны, как будут работать отечественные производства, а не о том, как легализовать азартные игры. Давай вообще легализируем все возможные пороки жизни и сосредоточимся на этом", - сказал он в комментарии УНН.

В свою очередь нардеп с Днепропетровщины Иван Куличенко уверен, что вопрос легализации азартных игр в Украине актуален как никогда.

"У нас азартные игры запрещены с 2009 года. Но они же есть? Если государство не способно выполнять законы - нужно делать такие законы, которые оно (государство, - ред.) способно выполнять. Это большие теневые деньги, которые можно обложить налогом. В этом плане я поддерживаю министра финансов", - сказал он.

Вместе с тем, оба нардепа считают, что в случае узаконивания азартных игр в Украине, однорукие бандиты должны быть изолированы от больших городов. Речь идет об отдельных зонах отдыха и пятизвездочных отелях.

Напомним, в 2016 году все попытки Минфина легализовать азартные игры в Украине были провалены. В Верховной Раде назвали инициативы ведомства лоббистскими, коррупционными и выписанными под конкретных лиц.

На следующий 2017 год возглавляемое А.Данилюком ведомство представило новые лицензионные условия для лотерей. Однако, по оценке экспертов, кроме откровенной дискриминации крупнейшего лотерейного оператора страны “М.С.Л.” и попытки монополизировать рынок под провластного оператора “УНЛ”, документ предусматривает возможность легализации “одноруких бандитов”, скрытых под видом лотерей. Поэтому беспокойство экспертов вызывает тот факт, что Минфин всячески пытается легализовать азартные игры, уклоняясь при этом от контроля за игорными заведениями.

Интересно, что А.Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации “Центр Реформ” и “Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе”. Последняя основана Данилюком совместно с экс-главой Одесской ОГА М.Саакашвили, который является горячим сторонником легализации азартных игр как в Грузии, так и Украине. Опираясь на опыт урегулирования рынка азартных игр в Грузии, М.Саакашквили планировал превратить Одесскую область в “Лас-Вегас”. Однако его амбиции остались нереализованными.

Вместе с тем, по данным СМИ, батумские казино только на первый взгляд выглядит как безопасное и приятное место для отдыха туристов. Веские поступления в госбюджет Грузии были не сопоставимы с социальными последствиями деятельности законных одноруких бандитов. От лудомании и батумских казино начали страдать не только в Грузии, но и в соседних странах, где гральный бизнес был запрещен.

“Согласно данным турецкого посольства в Грузии, турецкие женщины регулярно звонят консулу в Батуми, прося найти своих мужчин, пропадают в казино... В турецких мечетях имамы говорят, что игра становится чумой, которая разрушает семьи”, — писала российская служба ВВС в 2012 году (время правления Саакашвили в Грузии).

В то же время местные жители Грузии были обеспокоены наращиванием финансовой и политического присутствия Турции. По данным издания EurasiaNet, объем турецких инвестиций в экономику Грузии за последние 15 лет достиг 80-90%.

“Один из центральных кварталов города, который ранее был армянским, теперь изобилует турецкими ресторанами, барами и кафе. Десятки салонов „тайского массажа“, которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. Турецкий язык в этом районе можно услышать гораздо чаще, чем грузинский, и зазывалы из ресторанов приветствуют гостей традиционным турецким „Буюрун, хош гелдиниз“. По мере роста своей деловой присутствии Турция стремится увеличить и политическое влияние на эту территорию, ранее принадлежавшую ей”, - отмечали в СМИ.

Проституция стала одним из главных антисоциальных явлений, которые сопровождали расцвет азартных игр в Грузии.

“Власть зарабатывает на проституции... Что вы считаете инвестициями? Импорт проституток из Средней Азии — это инвестиция?” - с таким скандальным заявлением в 2012 году выступил в бывшем грузинском парламенте лидер партии "Картули даси", депутат Джонди Багатурия.

В конце концов Грузия склоняется к решению ограничить доступ к азартным играм. С соответствующим заявлением недавно выступили в местном парламенте.

Отметим, что вопрос легализации азартных игр в Украине достаточно дискуссионный и неоднозначный. Украинцы в основном выступают за лотереи, однако против легализации азартных игр. Церковь категорически против легализации азарта.