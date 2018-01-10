Шестеро детей в Львове отравились угарным газом

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Накануне поздно вечером в одной из квартир во Львове отравились, вероятно, угарным газом, восемь человек, из них - шестеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Инцидент произошел 9 января в 22:57 на ул. Братьев Михновских, 21.

Семь пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова. Владелица квартиры от госпитализации отказалась.

В частности, госпитализировали шестерых детей - трех девушек 2002 года рождения, еще двух девушек 2004 года рождения, девочку 2012 рождения. Также в больницу попала девушка 2000 года рождения.

По указанным данным, причина отравления - технические неполадки в котле. После инцидента аварийной газовой службой была перекрыта подача газа в квартиру.

Напомним, из-за пожара в Ужгороде эвакуировали 30 жителей многоэтажки.