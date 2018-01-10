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Комитет ВР не смог назначить 24-го члена постоянной делегации в ПАСЕ

Комитет ВР не смог назначить 24-го члена постоянной делегации в ПАСЕ

КИЕВ. 10 января. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам не смог назначить 24-го члена к постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Председатель комитета Анна Гопко сообщила, что парламентарии, которые не явились на заседание комитета, по-разному объяснили свое отсутствие, в частности тем, что находятся не в пределах Киева.

Отметим, во время заседания комитета "Народный фронт" официально предложил кандидатуру депутата Виктора Елинского к включению его в состав к постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

"Эта квота есть за "Народным фронтом", и председатель фракции Максим Бурбак официально письмом предложил кандидатуру депутата Виктора Елинского. Важно, чтобы мы не пропустили "дедлайн", который наступает 15 января, когда председатель ВР направляет письмо о подтверждении состава делегации ПАСЕ, и необходимо принять решение относительно вакантного 24-го места", - сказал член комитета Виктор Вовк.

Как сообщал УНН, в декабре делегаты 19 стран подписали жесткую декларацию о попытках вернуть РФ в ПАСЕ.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Верховная Рада, комитет
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