Теннисист Долгополов завершил выступления на турнире в Сиднее

КИЕВ. 10 января. УНН. Первому номеру мужской сборной Украины по теннису Александру Долгополову не удалось выйти в четвертьфинал турнира категории АТР World Tour 250, который проходит в Сиднее, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Киевлянин должен был проводить матч с итальянцем Фабио Фоньини (4 сеяный) еще вчера, но из-за дождя поединок был перенесен на сегодня. Несмотря на выигранный первый сет, итальянец сумел склонить чашу весов в свою пользу, в результате - 6:3, 3:6, 4:6.

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Стоит отметить, что для А.Долгополова это поражение стало первым в очных противостояниях с Фоньини. Ранее в пяти предыдущих встречах победителем выходил Долгополов.

Добавим, что в 1/4 финала турнира также пробились: Лоренци, Медведев, Маннарино, Фелисиано Лопес, где Минаур и Бенуа Пер.