Гопко рассказала о переговорах между Украиной и Канадой по "плану Маршалла"

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинская сторона проговаривала с представителем правительства Канады вынесения вопроса инвестиционного плана для Украины перед странами-членами Большой Семерки. Об этом заявила Председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, сообщает корреспондент УНН.

"В конце декабря 2017 года наши литовские друзья-партнеры, парламентарии литовского сейма посетили Отаву, Канада, где провели ряд переговоров с парламентариями, представителями правительства и презентовали инвестиционный план для Украины. Во время визита Христи Фриланд в Украину, мы проговаривали вопрос того, чтобы Канада на встрече стран Большой Семерки в 2018 году могла представить этот план. Кроме того, чтобы она на уровне Большой Семерки могла посмотреть ключевые задачи и приоритеты, которые были сформированы для Украины после Революции достоинства этими странами. Там речь шла о 25 млрд долларов помощи для восстановления экономики, и поддержки бизнеса. Сейчас все зависит от Украины", - подчеркнула Гопко.

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Она добавила, что перед Украиной есть ряд требований-критериев, в частности это касается вопроса борьбы с коррупцией.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан отметил, что "план Маршалла" для Украины уже фактически действует, поскольку Европейским Союзом и международными организациями предоставлено большие объемы финансирования.