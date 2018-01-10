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Столичных школьников, которым не делали прививки от кори, не допустят к занятиям

Столичных школьников, которым не делали прививки от кори, не допустят к занятиям

КИЕВ. 10 января. УНН. Дети, которым не была сделана прививка от кори, или не имеющих справки о том, что они уже переболели этой болезнью и имеют иммунитет, или справки о противопоказаниях прививке, не будут допущены к занятиям. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

"В детских коллективах будет проведена проверка на наличие прививки. Если прививки, или справки, что ребенок уже переболел корью и имеет иммунитет, или справки о противопоказаниях прививке нет, то к занятиям допущены не будут. Это касается школ всех форм собственности", - заявил Поворозник.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, по состоянию на 9 января, зарегистрировано 54 случая кори, среди больных - 43 ребенка.

Источник: УНН
Теги: Киев, дети, КГГА, школа
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