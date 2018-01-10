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БК "Майами" вырвал победу в выездной игре НБА против "Торонто"

БК "Майами" вырвал победу в выездной игре НБА против "Торонто"

КИЕВ. 10 января. УНН. В поединке топовых коллективов Восточной конференции регулярного чемпионата НБА баскетболисты "Майами Хит" в гостях нанесли минимальное поражение "Торон Рэпторс", передает корреспондент УНН.

Встреча проходила в неуступчивой манере и только под конец второй четверти гостям удалось выйти вперед на разницу в +8 очков.

Первая половина следующего игрового отрезка отличилась дракой между Сержем Ибак и форвардом "Хит" Джеймсом Джонсоном. В дальнейшем "Майами" имели небольшое преимущество, однако канадский коллектив сумел достать соперника за 2 минуты до конца баталии - 87:86.

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При счете 89:88 баскетболист "Хит" Уэйн Эллингтон отличился попаданием из-под кольца за 0,3 секунды до окончания игрового времени и подарил "Майами" победу - 90:89.

У победителей стоит отметить дабл-дабл защитника Горана Драгича - 24 очка + 12 подборов, центрового Хассана Вайтсайд - 13 + 15 пд и БАМа Адебайо - 16 + 15 ю. По канадцев 25 очков забил Дерозан.

Заметим, что "Торонто" потерпели лишь 11 поражение в сезоне. При 28 выигрышах коллектив находится на 2-мущабли Восточной конференции. "Хит" имеют 23 победы в 40 баталиях - 4 место на Востоке.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
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