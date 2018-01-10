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Госдеп США продолжает работу над санкциями против РФ

Госдеп США продолжает работу над санкциями против РФ

КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает работу по усилению санкций против Российской Федерации, которые должны вступить в силу до конца января этого года. Об этом на пресс-брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепа Стивен Голдштейн, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, С.Голдштейна спросили, продолжает ли Департамент работать над разработкой и воплощением санкций против России, которые были утверждены Конгрессом, чтобы к концу января они вступили в силу.

“Это все еще касается временных рамок. Наша позиция по этому поводу не изменилась”, — сказал представитель Госдепа.

Напомним, 29 ноября 2017 года в США вступили в силу санкции против энергетического и финансового секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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