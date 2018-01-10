Госдеп США продолжает работу над санкциями против РФ

КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает работу по усилению санкций против Российской Федерации, которые должны вступить в силу до конца января этого года. Об этом на пресс-брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепа Стивен Голдштейн, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, С.Голдштейна спросили, продолжает ли Департамент работать над разработкой и воплощением санкций против России, которые были утверждены Конгрессом, чтобы к концу января они вступили в силу.

“Это все еще касается временных рамок. Наша позиция по этому поводу не изменилась”, — сказал представитель Госдепа.

Напомним, 29 ноября 2017 года в США вступили в силу санкции против энергетического и финансового секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.