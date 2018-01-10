Саакашвили анонсировал, что следующие несколько недель ходить на допросы

КИЕВ. 10 января. УНН. Следующие несколько недель у меня допросы. Надо график иметь, чтобы заниматься своей деятельностью. Об этом сказал экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили после допроса в Управлении СБУ Киева и Киевской области, передает УНН.

"Я собираюсь с завтрашнего дня, если суд не посадит меня под домашний арест, ездить по стране, встречаться с людьми, набирать новых людей в новую политику для быстрой и мирной, конституционным способом, смены власти", - сказал Саакашвили.

При этом он отметил, что намерен продолжать ходить на допросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили заявил, что сходил на допрос по делу расстрелов на Майдане

"Я буду ходить на допросы. Следующие несколько недель у меня допросы. Надо график иметь, чтобы заниматься своей деятельностью", - отметил Саакашвили.

Напомним, в ГПУ заявили, что Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.