Саакашвили в СБУ допросили по делу "Дангадзе-Курченко" - адвокат

КИЕВ. 10 января. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня был впервые допрошен сотрудниками СБУ по так называемому делу "Дангадзе-Курченко" по организации незаконных массовых акций протеста. Об этом сегодня в интервью журналистам после допроса Саакашвили в управлении СБУ Киева и Киевской области сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы были на допросе по основному делу "Дангадзе-Курченко". Допрос проведен был в такой достаточно профессиональной, спокойной атмосфере... В этом деле сегодня был первый допрос", - сказал Р.Чернолуцкий.

По его словам, также сегодня следователи планировали отобрать у Саакашвили образцы голоса, но по ходатайству защиты уточнить, какие именно образцы голоса интересуют следствие, эта процедура была отложена до следующей недели - ориентировочно до 16 января.

Р.Чернолуцкий также напомнил, что М.Саакашвили является фигурантом еще двух уголовных производств - дела "Дангадзе-Курченко" и дела о "грузинских снайперов", которые якобы расстреливали Майдан в 2014 году.

В свою очередь М.Саакашвили отметил, что во время допроса ему было задано около 40 вопросов.

"Они меня спрашивали, что такое политические акции, как они готовятся, я провел с ними курс политологии... Все вопросы сегодня были по политическим акциям, которые мы проводили в последнее время", - сказал М.Саакашвили.

Напомним, М.Саакашвили анонсировал, что следующие несколько недель будет ходить на допросы.