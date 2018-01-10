Корь в столице: заболели 49 детей, почти половина госпитализированы

КИЕВ. 10 января. УНН. В этом году в Киеве уже зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 49 - у детей. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

"В первые 10 дней 2018 года мы уже имеем 61 случай заболевания корью. Из них 49 случаев у детей. По предварительным данным, почти все больные не были привиты от кори", - заявил Н.Поворозник.

На данный момент госпитализированы 21 ребенок и 9 взрослых.

Также Н.Поворозник отметил, что на сегодня вакцины в Киеве достаточно, а не вакцинированными остались около 20% детей. Для прививки используется бельгийская вакцина.

Кабинеты прививок в поликлиниках будут работать не по графику, а в рабочее время в течение всей недели. Также сейчас обсуждается возможность того, чтобы кабинеты прививок работали после 18:00 в будни и по выходным, по крайней мере по субботам.

Напомним, ранее Госпродпотребслужба сообщала о 54 зарегистрированных случаях кори в течение 2018 года в Киеве.