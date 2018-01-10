Во Львовской области разблокированы три пункта пропуска через границу, на Волыни - без изменений

КИЕВ. 10 января. УНН. Дороги к трем пунктам пропуска Львовской таможни ГФС разблокированы. В то же время подъездные пути к “Ягодину” Волынской таможни до сих пор остаются перекрытыми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“Дороги к трем пунктам пропуска ”Шегини — Медика“, ”Рава-Русская — Гребенное“ и ”Краковец — Корчевая“ в селе Росновка (около 10 км до пункта пропуска) Львовской таможни ГФС разблокированы. Подъездные пути к "Ягодину“ Волынской таможни до сих пор остаются перекрытыми”, - говорится в сообщении ГФС.

Напомним, дороги заблокировали украинцы в знак протеста против новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.

По оценкам ГФС, в акции протеста принимают участие около 130 человек.

“По состоянию на 15:00, несмотря на разблокирование дорог к ”Шегини“ и ”Раве-Русской“, в очереди находилось 130 транспортных средств, непосредственно в пунктах пропуска — еще 60. На подъездах к ”Краковцу“ - 80 транспортных средств. Ситуация на пунктах пропуска осложнена”, - добавили в ГФС.

Для облегчения ситуация, Львовская таможня вместе с Госпогранслужбой и польской стороной договорились в ночь с 9 на 10 января оформить максимальное количество автомобилей. Так, на “Шегини” ночью было оформлено вдвое больше грузовиков — 86.

Подъездные пути к “Ягодину” до сих пор заблокированы. Въезда в Украину ждут около 20 грузовиков. Кроме того, по состоянию на 14:00, около 40 грузовиков из-за перекрытия дороги не могли подъехать к пункту пропуска. При этом пассажирские автобусы и легковые автомобили митингующие пропускают беспрепятственно.

В ГФС отметили, что блокирование дорог является противозаконным и неприемлемым. Это создает неудобства для других граждан, которые пересекают государственную границу, а также наносит урон субъектам внешнеэкономической деятельности, влияет на уменьшение поступлений средств в госбюджет Украины.

Фискалы выразили готовность к диалогу для решения проблемных ситуаций.

Напомним, вблизи пункта пропуска “Ягодин” в Волынской области украинцы устроили акцию протеста в знак недовольства в связи с установлением новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.