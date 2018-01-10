Крупнейшего экспортера масла заподозрили в сотрудничестве с конвертационными центрами

КИЕВ. 10 января. УНН. Крупнейшего экспортера подсолнечного масла “Кернел” заподозрили в сотрудничестве с конвертационными центрами. Об этом свидетельствуют судебные материалы, опубликованные в Едином реестре судебных решений, передаёт УНН.

Сообщается, что финансовая деятельность “Кернел” связана с десятком юрлиц, имеющих признаки фиктивности. По убеждению следствия, юрлица созданы для минимизации уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет (НДС) и получения дополнительной выгоды.

Собеседники в правоохранительных органах рассказали УНН, что схемы по оптимизации НДС весьма распространены в Украине, особенно что касается аграрного сектора.

“Если речь идёт о крупных зернотрейдерах, то они, как правило, закупают зерно у частников. Но при этом хотят получать возмещение экспортного НДС с бюджета. Значит, им нужно на каком-то этапе его сформировать и показать в накладных. Для этого и создаются вот такие компании -прокладки, передающие виртуальный НДС друг другу, в то время как операции реально ведутся в кеше. Естественно, фиктивные предприятия не платят НДС в бюджет, но формально на бумагах он декларируется. И тогда экспортер вполне может претендовать на его возмещение”, - объяснил собеседник.

Вычислить фиктивные предприятия не сложно, более того при возмещении НДС фискалы обязаны проверять всех по цепочке контрагентов экспортера, от которых был сформирован возмещаемый НДС, добавил он.

“Если проверки не проводятся, а НДС выплачивается, значит налоговая служба закрывает на такие схемы глаза. ГФС обязано выполнить жесткие прописанные законодателем инструкции по проверке всех субъектов, участвующих в цепочке возмещения бюджетных денег. Если в схеме будет фиктивное предприятие, значит налоговый кредит сформирован незаконно, соответственно возмещение является прямым хищением бюджетных денежных средств”, — добавил он.

Напомним, “Кернел” является лидером по возмещению НДС среди агрокомпаний. Успех компании связывают с его совладельцем — народным депутатом, членом Налогового Комитета ВР Виталием Хомутынником.