За первую неделю нового года в Украине произошло 33 умышленных убийства

КИЕВ. 10 января. УНН. За первую неделю 2018 года в Украине произошло 33 умышленных убийства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Только за 7 дней этого года в Украине совершено 33 умышленных убийства, из них только 10 не раскрыто", - цитирует пресс-служба В.Аброськина.

По его словам, сейчас все нераскрытые убийства находятся на строгом контроле.

Напомним, по словам В.Аброськина, в течение прошлого года в Украине было совершено более 1,5 тыс. убийств, из которых 89% раскрыто.