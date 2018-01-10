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Новости: Киев
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В столичном "ЦУМе" ошибочно сообщили о пожаре

В столичном "ЦУМе" ошибочно сообщили о пожаре

КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве в торговом центре "ЦУМ" через громкоговоритель прозвучало ложное сообщение о пожаре, но информация не подтвердилась и эвакуацию не проводили, передает корреспондент УНН.

"Это была техническая ошибка", - отметили в информационном пункте ТЦ.

По словам работников центра, объявление через громкоговоритель действительно звучало, но эвакуации не было. ТЦ работает в обычном режиме.

Ранее некоторые СМИ информировали, что в "ЦУМе" произошел пожар и посетителей эвакуировали.

Напомним, в июне 2017 года возле "ЦУМа" загорелось здание Центрального гастронома.

Источник: УНН
Теги: пожар, Киев
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