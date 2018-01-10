Легионером "Динамо" заинтересовался клуб итальянской Серии А

КИЕВ. 10 января. УНН. 25-летний защитник киевского "Динамо" Александар Пантич попал в сферу интересов нескольких клубов итальянской Серии А, передает УНН со ссылкой на CаlcioWeb.

Интерес в подписании сербского футболиста имеют два аутсайдеры элитной первенства чемпионата Италии - "Кротоне и "СПАЛ".

Отметим, что оба коллектива для трансфера серба могут расстаться с суммой до 2 миллионов евро.

Примечательно, что в обоих коллективов по 15 очков и 17-18 места в Серии А. Хуже команды только "Верона" и "Беневенто".

Заметим, что после перехода в состояние "динамовцев" прошлой зимой, футболист не смог отвоевать место в основной обойме коллектива, проведя всего 4 поединка.

Как сообщал УНН, бывший защитник "Динамо" Вида дебютировал за "Бешикташ".