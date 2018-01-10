Замена сертификатов на полиграфкомбинате "Украина" не повлияет на срок выдачи паспортов - ГМС

КИЕВ. 10 января. УНН. На полиграфкомбинате "Украина" начато плановую замену сертификатов, но она не повлияет на очередность выдачи паспортов гражданам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

По информации пресс-службы ГМС, начато плановую замену сертификатов на полиграфкомбинате “Украина”, которая повлечет необходимость обновления даты и повторной отправки всех данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.

В ведомстве отметили, что данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались раньше.

“Люди на себе ничего не почувствуют. Это просто предупреждение. У нас есть сервис „Состояние оформления документов“, где есть даты отправления, вот эти даты изменятся, а больше ничего не изменится”, - пояснил пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько.

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Как сообщили в пресс-службе, в январе запланирован запуск на полиграфкомбинате “Украина” дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Кроме того, в ГМС отметили, что на сегодняшний день задержка в выдаче продолжается, поэтому миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к любому либо посредников, которые обещают какие-либо конкретные сроки изготовления паспорта.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили об активизации мошенников, которые предлагают услуги по оформлению загранпаспортов.