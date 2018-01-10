Прокуратура направила ходатайство о продлении ареста директору детского лагеря "Виктория"

ОДЕССА-КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура Одесской области подала ходатайство о продлении содержания под стражей директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Это обусловлено необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины, которые составляют 85 томов. После завершения процедуры прокуратура направит обвинительный акт в суд для его рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

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Кроме того продолжается расследование служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках производства следователями прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю городского головы и должностному лицу ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Также продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяется информация о служебном подлоге при строительстве и реконструкции детского лагеря и завладения средствами сотрудников детского учреждения.

Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория”, случившегося 16 сентября, погибли трое детей.