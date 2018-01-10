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У побережья Китая взорвался иранский танкер

У побережья Китая взорвался иранский танкер

КИЕВ. 10 января. УНН. На иранском танкере у побережья Китая произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Взрыв произошел на борту танкера днем ​​после того, как спасательные бригады облили судно пеной, стараясь потушить пожар", - сообщает Министерство транспорта Китая.

Спасательные экипажи были вынуждены отступить от судна.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения у китайского побережья танкера под флагом Ирана и гонконгского сухогруза погиб как минимум один человек.

Источник: УНН
Теги: Китай, взрыв
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