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Среда, 10 января 2018, 16:45 • Дарья Чабанова
У побережья Китая взорвался иранский танкер
КИЕВ. 10 января. УНН. На иранском танкере у побережья Китая произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Взрыв произошел на борту танкера днем после того, как спасательные бригады облили судно пеной, стараясь потушить пожар", - сообщает Министерство транспорта Китая.
Спасательные экипажи были вынуждены отступить от судна.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения у китайского побережья танкера под флагом Ирана и гонконгского сухогруза погиб как минимум один человек.
Источник: УНН
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