Кабмин утвердил порядок привлечения к ответственности должностных лиц, не являющихся госслужащими

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, на которых не распространяется действие законодательства о государственной службе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в Facebook.

По информации Нацгосслужбы, порядок касается членов Кабинета Министров Украины и их заместителей, руководителей других центральных органов исполнительной власти и их заместителей, руководителей местных органов исполнительной власти и их заместителей, на которых не распространяется законодательство о государственной службе.

Документ регулирует на законодательном уровне привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, на которых не распространяется действие законодательства о государственной службе.

В ведомстве добавили, что принятие указанного порядка позволит навести порядок в системе управления и предоставить механизм действенного контроля со стороны Премьер-министра Украины по дисциплине.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд 4 протокола об админнарушении трех госслужащих.