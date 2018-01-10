Украинец пытался вывезти из страны копию Смоленской иконы Божией Матери

ОДЕССА-КИЕВ. 10 января. УНН. Гражданин Украины пытался незаконно вывезти икону через пункт пропуска "Кучурган - Первомайск". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГФС в Одесской области.

"Направляясь в Молдову на собственном автомобиле "MERCEDES-BENZ VITO", он выбрал для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор". Однако при осуществлении погранично-таможенного контроля транспортного средства в полочке водительской двери без признаков сокрытия было обнаружено написанную на доске икону, примерно датированную серединой прошлого века. По предварительной информации из открытых источников, это - копия Смоленской иконы Божьей Матери", - говорится в сообщении.

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Смоленскую икону Божией Матери называют "Одигитрия", что означает "Путеводная". По церковному преданию она была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. В начале ХI века икона попала в Киевскую Русь, а впоследствии в Смоленск.

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Сейчас в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Икону передано на экспертизу, по результатам которой будет установлена ​​ее принадлежность к культурным ценностям и стоимость.