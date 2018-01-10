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Новости: Криминал
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В Одесской области неизвестные ограбили и осквернили храм

В Одесской области неизвестные ограбили и осквернили храм

ОДЕССА - КИЕВ. 10 января. УНН. В Черноморске неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской епархии.

"Злоумышленники проникли через двери, расположенные с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все ящики для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре. В частности, злоумышленники взломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещения порошком из огнетушителей, находящихся в храме", - говорится в сообщении.

Правоохранители Черноморского отдела полиции проводит следственные действия, по факту ограбления открыли уголовное производство по ч 3 ст 185 УК. В настоящее время проводится поиск злоумышленников и устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, в Житомире неизвестные ограбили кафедральный собор.

Источник: УНН
Теги: Одесса, ограбление
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