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Определен крупнейший оператор государственных лотерей Украины

Определен крупнейший оператор государственных лотерей Украины

КИЕВ. 10 января. УНН. Лидером лотерейного рынка стал оператор "М.С.Л", сообщает УНН со ссылкой на данные соответствующего реестра, опубликованного на сайте Министерства финансов Украины.

У “М.С.Л.” наибольшее количество зарегистрированных государственных лотерей — 92. Самыми популярными среди них являются “Лото-Забава”, “Мегалот”, “Спортпрогноз”.

Следом идет компания “Патриот”, у которой 34 разновидности лотерей. И замыкает тройку компания “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) — 21 лотерея.

Компания “М.С.Л.” известна также своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад “М.С.Л.” вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

Впрочем в прошлом году Минфин разработал новые правила лицензирования лотерейной деятельности, согласно которым “УНЛ” имеет все шансы стать монополистом, поскольку все его конкуренты по формальным основаниям должы уйти с рынка. “УНЛ” связывают с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. В СМИ отмечают, что И.Билоус, в частности, мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

По оценке экспертов, проект Минфина лоббистский и дискриминационный. Против новых правил лицензирования выступили также в АМКУ, Госказначействе и регуляторной службе, поэтому проект пока не согласован правительством.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, лотерея
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