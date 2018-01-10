Определен крупнейший оператор государственных лотерей Украины

КИЕВ. 10 января. УНН. Лидером лотерейного рынка стал оператор "М.С.Л", сообщает УНН со ссылкой на данные соответствующего реестра, опубликованного на сайте Министерства финансов Украины.

У “М.С.Л.” наибольшее количество зарегистрированных государственных лотерей — 92. Самыми популярными среди них являются “Лото-Забава”, “Мегалот”, “Спортпрогноз”.

Следом идет компания “Патриот”, у которой 34 разновидности лотерей. И замыкает тройку компания “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) — 21 лотерея.

Компания “М.С.Л.” известна также своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад “М.С.Л.” вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

Впрочем в прошлом году Минфин разработал новые правила лицензирования лотерейной деятельности, согласно которым “УНЛ” имеет все шансы стать монополистом, поскольку все его конкуренты по формальным основаниям должы уйти с рынка. “УНЛ” связывают с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. В СМИ отмечают, что И.Билоус, в частности, мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

По оценке экспертов, проект Минфина лоббистский и дискриминационный. Против новых правил лицензирования выступили также в АМКУ, Госказначействе и регуляторной службе, поэтому проект пока не согласован правительством.