На Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона в 300-метровую пропасть

УЖГОРОД-КИЕВ. 10 января. УНН. ДСНСникы на Закарпатье спасли туристку из Киева, во время прохождения туристического маршрута сорвалась с обледеневшей склона и скатилась в 300- метровую пропасть. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь в ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

"Инцидент произошел вчера вечером в районе долины Рогнеска (подножия г. Петрос Раховского района). 29-летняя киевлянка получила травму ноги и рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться. О данном происшествии спасателям сообщил ее коллега (27-летний житель Кропивницкого), который стал свидетелем данного происшествия. Мужчина не растерялся, спустился к пострадавшей и до прибытия спасателей находился у нее", - рассказала Н.Батыр.

В сложных погодных условиях (значительный снежный покров и угроза схода лавин) уже сегодня ночью, 10 января, спасателям удалось добраться до места пребывания туристов. Пострадавшей немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Через ночное время суток и опасности схода лавин спасатели приняли решение подождать до начала светового дня.

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Уже утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок спасатели начали транспортировку пострадавшей. Преодолев расстояние около 7 км, работники ГСЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу, где в 15.10 передали ее медикам. В настоящее время жизни туристки ничего не угрожает.