"Заря" продлила соглашение с Харатином

КИЕВ. 10 января. УНН. Луганский ФК "Заря" объявил о продлении соглашения с полузащитником Игорем Харатином, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт с Харатин подписан на срок в два года.

Харатин перешел в "Зарю" в сезоне 2016/17 годов. За это время опорный полузащитник стал одним из лидеров команды. Сейчас на счету футболиста 47 поединков во всех турнирах и 6 забитых мячей.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 22-летний спортсмен сыграл 24 встречи, забил 4 раза и отдал 2 голевых паса.

Как сообщалось ранее, состояние "Зари" покинули пятеро футболистов.