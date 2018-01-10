Большинство избирателей в Чехии хотят переизбрания на второй срок Земана - опрос

КИЕВ. 10 января. УНН. За два дня до начала первого тура президентских выборов в Чехии действующий президент Милош Земан лидирует в предвыборной кампании. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного изданием EUobserver, передает УНН.

По результатам опросов, проведенных накануне первого тура президентских выборов в Чехии, действующий президент М.Земан, бывший председатель партии социал-демократов, получил лидирующую позицию среди кандидатов.

В поддержку его переизбрания высказалось 47,6% опрошенных, тогда как главный оппонент нынешнего чешского лидера, бывший председатель Чешской академии наук Иржи Драгош, получил 44,9% голосов сторонников.

На третьем месте композитор Михал Горачек с поддержкой на уровне 10,8%. Поддержка остальных кандидатов не превышает 4%.

Отметим, первый тур президентских выборов в Чехии пройдет 12 и 13 января. В случае, если никто не получит поддержку в 50% голосов, через две недели будет проведен второй тур.

Как сообщал УНН, 5 декабря Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.