В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок

КИЕВ. 10 января. УНН. В столице в пятницу откроют 10 пунктов сбора новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Елки, сосны, смереки горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые "Киевзеленстрой" организовывает третий год подряд. Собранные хвойные деревья переделают в щепки в специальном измельчителе, а весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - отметил генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Наконечный.

В прошлом году киевляне сдали в такие пункты более 5 тыс. елок на утилизацию.

Отмечается, что ветви с демонтированной главной елки Украины также будут переданы для производства топлива или опилок для мульчирования кустов и деревьев.

Пункты сбора новогодних елок будут работать с 12 января по 1 февраля по следующим адресам: ул.Тростянецкая, 58-А, просп.Освободителей, 6, ул.Электротехническая, 26, просп.Бандеры, 26-А, ул.Дмитриевская, 16-А (Подольский район), Железнодорожное шоссе, 61, пер.Герцена, 6, просп.Голосеевский, 87-Г, ул.Новополевая, 95, ул.Бетховена, 8.

Как сообщал УНН, главную елку Украины, которая стоит на Софийской площади в Киеве, демонтируют 15 января.