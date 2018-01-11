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В Германии разрушили старинный собор для добычи угля

В Германии разрушили старинный собор для добычи угля

КИЕВ. 10 января. УНН. В Германии в селе Иммерат разрушили старинный собор для добычи бурого угля. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

"Из-под села Иммерат должны добывать бурый уголь, поэтому село вместе с его так называемым "собором" - церковью времен ґрюндерства - разрушают. Граждане выступали против, но энергокомпания RWE намерения не изменила", - говорится в сообщении.

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Так, сообщается, что село расположено над крупнейшим угольным бассейном западнее Кельна. Энергокомпания RWE Power намерена добывать здесь уголь, на месте населенного пункта будет котлован. Жители села должны съехать и покинуть свои дома. Люди протестуют против этого, но безрезультатно.

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В то же время, ученые и экологи называют неизбежным отказ от угляв ближайшем будущем. В противном случае Германия просто не сможет выполнить свои обязательства по Парижским климатическим соглашениям.

Источник: УНН
Теги: уголь, Германия, церковь
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