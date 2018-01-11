Новости: Политика
Среда, 10 января 2018, 19:09 • Дарья Чабанова
Украинский экспорт в Ливан увеличился на 25% - Порошенко
КИЕВ. 10 января. УНН. Объем украинского экспорта в Ливан увеличился на 25%. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послом Ливанской Республики Али Дахери, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Так, Порошенко подчеркнул, что Ливан является важным торговым партнером Украины в Ближневосточном регионе, отдельно отметив рост на 25% украинского экспорта в эту страну за последний год.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с послом Нидерландов Эдуардом Хуксом взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в крушении самолета рейса МН17.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час