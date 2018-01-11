В Ивано-Франковске дончанин организовал порностудию

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 10 января. УНН. 31-летний уроженец Донецкой области, арендовав квартиру в городе Ивано-Франковске, вместе с местными жительницами изготавливал и распространял в Интернете видеоизображения порнографического характера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Работники прокуратуры и оперативники отдела Департамента киберполиции Нацполиции во время санкционированных обысков в квартире подозреваемого изъяли компьютерную и другую технику, с помощью которой совершалось преступление.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 ( "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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За содеянное подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.