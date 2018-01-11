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Среда, 10 января 2018, 19:43 • Дарья Чабанова
Украинский певец ALEKSEEV хочет выступать на Евровидении от Беларуси
КИЕВ. 10 января. УНН. Украинский певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом ALEKSEEV, заявил о своем намерении участвовать в песенном конкурсе Евровидение от Беларуси. Об этом сообщается на его официальном канале в YouTube, передает УНН.
Так, он представил песню "Forever" на английском языке, которую он презентует уже на первом этапе белорусского Национального отбора на конкурсе в Минске.
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Напомним, ранее сообщалось, что победитель Евровидения-2017 португалец Сальвадор Собрал успешно перенес операцию по пересадке сердца.
Источник: УНН
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