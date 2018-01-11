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Украинский певец ALEKSEEV хочет выступать на Евровидении от Беларуси

Украинский певец ALEKSEEV хочет выступать на Евровидении от Беларуси

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинский певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом ALEKSEEV, заявил о своем намерении участвовать в песенном конкурсе Евровидение от Беларуси. Об этом сообщается на его официальном канале в YouTube, передает УНН.

Так, он представил песню "Forever" на английском языке, которую он презентует уже на первом этапе белорусского Национального отбора на конкурсе в Минске.

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Напомним, ранее сообщалось, что победитель Евровидения-2017 португалец Сальвадор Собрал успешно перенес операцию по пересадке сердца.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение, Беларусь
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