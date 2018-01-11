В Хмельницкой области ножом ранен полицейский, правоохранитель в реанимации

КИЕВ. 10 января. УНН. В Хмельницкой области правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который ножом ранил участкового. Об этом говорится в сообщении Нацполиции на странице в Facebook, передает УНН.

"В Хмельницкой области полиция задержала 22-летнего местного жителя за нападение с ножом на участкового. Сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Киеве во время задержания мошенник ранил полицейского.