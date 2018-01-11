Смоленстка катастрофа: крыло президентского самолета было уничтожено в результате внутреннего взрыва

КИЕВ. 10 января. УНН. Эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны по делам повторного исследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

По утверждению международного эксперта, было несколько источников взрыва: в крыле, в так называемом слоте и в центроплане, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Береза ​​не имела влияния на первичное разрушение крыла.

Как говорится в коммюнике, эти выводы приняли члены Подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта.

Напомним, последние секунды полета с данными о резком скачке тепла, которые, вероятно, свидетельствуют о взрыве на борту Ту-154, в котором в 2010 году погиб президент Польши Лех Качинский, были удалены из отчета о катастрофе по просьбе россиян.

Справка УНН: Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погиб президент Польши Лех Качинский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства - всего 96 человек, включая 7 членами экипажа.

Самолет Ту-154, выполнявший рейс из Варшавы в Смоленск, при заходе на посадку в сложных метеорологических условиях при невыясненных обстоятельствах опустился на критически малую высоту, задел левым крылом березу на высоте 4 метра от уровня земли и разбился на расстоянии 350- 500 м от начала посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, левее на 150 метров.