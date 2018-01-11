Украинский "Руслан" поможет SpaceX перевезти обтекатель ракеты Falcon 9

КИЕВ. 10 января. УНН. Американская компания SpaceX запросила помощь у украинского завода "Антонов" с перевозкой крупногабаритного груза. Об этом говорится в меморандуме между компаниями, передает УНН.

Так, отмечено, что SpaceX нужно перевезти из Калифорнии на мыс Канаверал (с Западного побережья США на Восточное) груз, весом 28 тонн, размерами 18х4,5х5 метров. Речь идёт об обтекателе ракеты Falcon 9. Компания заключила договор с "Антоновым" на то, чтобы груз перевозил самолет АН-124-100 "Руслан".

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SpaceX запросила разрешение на это у федеральных властей.

Напомним, ранее сообщалось, что связь с американским секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье, потеряна.