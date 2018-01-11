В ПриватБанке избрали председателя правления

КИЕВ. 10 января. УНН. Наблюдательный совет ПриватБанка назначила Петра Крумханзла на должность председателя Правления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

"Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 назначила Петра Крумханзла на должность председателя Правления, и подала документы в Национальный банк Украины на его утверждение", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Петр Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. На высших руководящих должностях в ведущих банках Европейского союза он проявил себя как требовательный и прагматичный лидер, сосредоточен на совершенствовании процессов и организации надежной системы внутреннего контроля.

"В процессе оценки кандидатов на должности в правлении ПриватБанка, мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционного управления и внедрение инструментов контроля", - цитирует пресс-служба председателя Наблюдательного Совета Энгин Акчакоча.

Напомним, в декабря 2017 года Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПриватБанка.

Как сообщал УНН, ПриватБанк перешел в стопроцентную собственность государства.